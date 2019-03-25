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Белозерцев заявил, что «Ростех» медлит с проектами по развитию пензенской медицины

14:59 | 25.03.2019 | Медицина

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил недовольство темпами реализации масштабных проектов в сфере здравоохранения, в которых предполагается участие госкорпорации «Ростех».

Белозерцев заявил, что «Ростех» медлит с проектами по развитию пензенской медицины

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков, 22 марта глава Минздрава России Вероника Скворцова на совещании в Саратове подтвердила, что формирование комплексов для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства.

«У нас уже были представители «Ростеха», мы за ними закреплены. В четверг на прошлой неделе уже были, так сказать, проектанты. Мы Вам на следующей неделе, министерству экономики, Минфину доложим те направления, где планируется ПЭТ-центр, МРТ, КТ, сам лабораторно-диагностический центр. Ну и также мы с ними рассматриваем вопрос проектирования: они хотят поучаствовать в хирургическом, так называемом, корпусе. На самом деле это не просто хирургический корпус, а это приемно-диагностическое отделение», — сказал Владимир Стрючков, обращаясь к главе региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 25 марта.

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В ответ на это Иван Белозерцев высказал мнение, что сотрудничество развивается слишком медленными темпами.

«Долго мы с ними. Нужно еще раз им сказать: если они так долго будут «примеряться» к совместной работе в Пензенской области по развитию системы здравоохранения, по объектам, о которых Вы доложили, мы тогда выберем другую компанию государственную, с государственным участием, которая тоже готова предложить сегодня точно такие же услуги. Нам нужно быстрее это делать», — сказал губернатор.

В свою очередь Владимир Стрючков уточнил, что разговор с представителями «Ростеха» был не о намерениях, а о конкретной работе по обозначенным объектам.

«Самое главное — это финансы, финансовое обеспечение этих направлений, возможности нашего бюджета, субъектового, поэтому я их тоже попросил, чтобы они максимально быстро ускорились для полного понимания реализации данных направлений», — пояснил министр.

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