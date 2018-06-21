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Иван Белозерцев не исключает, что новый онкокорпус начнут строить в Пензе в 2018 году

12:50 | 21.06.2018 | Медицина

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Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев не исключает, что строительство нового корпуса пензенского областного онкологического диспансера будет начато в 2018 году. Об этом он сообщил в ходе 9-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в четверг, 21 июня.

Иван Белозерцев не исключает, что новый онкокорпус начнут строить в Пензе в 2018 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Руководитель субъекта федерации отметил, что задача по расширению онкологической службы соответствует инициативе президента России Владимира Путина, предложившего запустить общенациональную программу по борьбе с раком.

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Иван Белозерцев напомнил также, что в Пензу планируется поставить ПЭТ-сканер для проведения позитронно-эмиссионной томографии.

«Не надо будет ехать в Израиль, в Германию, в Москву, стоять в очереди, ждать квоту. […] Это даст возможность на самой ранней стадии выявлять это заболевание», — сказал губернатор.

Он отметил, что к настоящему времени проведены переговоры с госкорпорацией «Ростех».

«Они готовы «зайти» в Пензенскую область. Сейчас утрясаем финансовые, юридические вопросы, которые очень важны, чтобы мы не допустили […] ошибок», — пояснил Иван Белозерцев.

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