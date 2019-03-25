Пензенский губернатор предложил через родных убеждать людей лечиться Медицина

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил приглашать на беседы родственников людей, которые не желают проходить необходимое лечение.

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По его мнению, высокая смертность в Пензенской области на протяжении последних десятилетий свидетельствует о плохой профилактической работе.

«Мы до человека не доводим, что ситуацию нужно менять. Мы плохо работаем — система здравоохранения плохо работает, первичное звено плохо работает», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 25 марта.

Иван Белозерцев добавил, что разъяснять последствия отказа от лечения должен в том числе глава администрации района или его заместитель совместно с главным врачом больницы.

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«Я в пятницу сказал: приглашайте их, приглашайте их детей, внуков и говорите: «У вашей бабушки, у вашего дедушки, у вашей мамы, у вашего папы проблема; врачи увидели, пригласили поехать в больницу более высокого уровня для того, чтобы поправить здоровье; ваши близкие отказались; они могут уйти из жизни», — привел пример губернатор.

Он также предложил письменно оформлять отказ от лечения, если пациента не удается уговорить.

«Вплоть до того, что давайте придумаем, что пусть письменно дадут отказ. Да, это нарушение закона как бы. Да? Но ничего в этом нет, когда есть письменное [подтверждение] — на одной страничке документ: «Отказываюсь от госпитализации», «Отказываюсь поехать, провести диагностику, сделать МРТ или КТ». […] И там внизу написано, что может быть летальный исход. Хоть что-то будет побуждать», — сказал Иван Белозерцев.