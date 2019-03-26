В Пензе врачи обсудят новые методы лечения детей Медицина

Пенза, 26 марта 2019. PenzaNews. Научно-практическая конференция с участием ведущих специалистов в области педиатрии, аллергологии, иммунологии, оториноларингологии и инфекционных заболеваний состоится в Пензе в среду, 27 марта.

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Планируется, что с докладом о стандартах и их применении в реальной клинической практике выступит доктор медицинских наук, профессор факультета специализированной и экспериментальной медицины Болонского университета Георгий Дрынов.

Главный внештатный педиатр регионального Минхдрава, заведующая консультативно-диагностическим центром детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Ольга Смирнова назвала этот вопрос более чем актуальным.

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«2019 — год начала реализации мероприятий региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение». Главная задача — организовать профессиональное обследование и оказывать более качественное лечение нашим маленьким пациентам, что возможно только силами грамотных, профессиональных и образованных кадров, поэтому, безусловно, для наших педиатров, особенно из районов области, общение с профессионалами такого уровня — это большой опыт», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, также на конференции будут затронуты такие темы, как «Лечение острых фарингитов у детей», «Ребенок первого года жизни на приеме у педиатра», «Бронхообструктивный синдром в практике педиатра», «Антибиотикоассоциированная диарея у детей», «Экзантемная инфекция», «Дифференциальная диагностика кашля, новый подход к терапии».