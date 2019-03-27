В Пензенской области 31 марта пройдет «День без аборта» Медицина

Пенза, 27 марта 2019. PenzaNews. Акция «День без аборта», во время которой медицинские организации государственной и частной систем здравоохранения не будут производить прерывание беременности по желанию женщин, пройдет в Пензенской области в воскресенье, 31 марта.

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В этот день в центре технологического обучения также состоятся мероприятия для учащихся школ и колледжей. Молодежь примет участие в деловой игре «Путешествие между двумя берегами», направленной на формирование ответственного родительства.

Среди юношей будет организован конкурс «Лучший будущий папа», с помощью которого планируется подготовить молодых людей к ответственному отцовству.

Участники мероприятия также оформят древо жизни как символ большой крепкой семьи и смены поколений, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.