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В Пензенской области за 9 месяцев взяты на учет 260 человек с болезнью Паркинсона

08:28 | 12.04.2019 | Медицина

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Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. 260 человек, у которых диагностирована болезнь Паркинсона, взяты на учет с момента открытия областного геронтологического центра в июле 2018 года на базе госпиталя для ветеранов войн.

В Пензенской области за 9 месяцев взяты на учет 260 человек с болезнью Паркинсона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо этих больных, на учет поставлены 10 пензенцев с сосудистым паркинсонизмом, трое — с мультисистемной атрофией, пятеро — с прогрессирующим надъядерным параличом, восемь — с нормотензивной гидроцефалией и 500 — с эссенциальным тремором.

Всего за этот период двое врачей неврологов–паркинсонологов осмотрели почти 4 тыс. 900 пациентов с подозрением на заболевания экстрапирамидной системы, выявили факторы риска развития заболеваний, подобрали схемы лечения.

На прием к узким специалистам в геронтологический центр направляют врачи амбулаторного звена, доступна самостоятельная запись на номеру: +7 (8412) 95-00-50, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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