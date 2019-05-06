Чижова назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения Пензенской области Медицина

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова назначена исполняющей обязанности главы регионального Минздрава в связи с увольнением Владимира Стрючкова. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В связи с увольнением бывшего министра здравоохранения Стрючкова Владимира Викторовича исполнение обязанностей возложено на Чижову Оксану Викторовну», — сказал глава региона в ходе совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 6 мая.

Губернатор отметил, что ей предстоит решать задачи, ранее поставленные перед министерством.

Биография

Чижова Оксана Викторовна

«Оксана Викторовна, прошу обратить самое пристальное внимание на работу по доступности качественной медицинской помощи, реализацию национальных проектов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Как сообщила ИА «PenzaNews» ведущий специалист-эксперт министерства Кристина Королева, Оксана Чижова также исполняла обязанности министра в период его отпуска, начавшегося 15 апреля.

Кристина Королева не стала комментировать информацию о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков якобы совершил некий поступок, который может повлечь возбуждение уголовного дела.

«Мы ситуацию эту не комментируем», — сказала собеседница агентства.