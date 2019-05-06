В пензенском онкодиспансере выявлены нарушения при организации питания Медицина

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы выявила в областном онкологическом диспансере нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания лиц, пребывающих в учреждении круглосуточно.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, на момент проверки в нарушение требований СанПиН частично отсутствовали суточные пробы готовых блюд, после приготовления которых прошло менее 48 часов.

«Часть блюд хранилась совместно в одной емкости. В стационарной холодильной камере для мяса частично отсутствовала кафельная плитка на стене, на потолке имелся грибок. В складском помещении для сыпучих продуктов на стене зафиксированы потеки, дефекты краски и побелки», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что по результатам проверки главному врачу онкодиспансера Валерию Савельеву внесено представление об устранении выявленных нарушений.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, виновный работник привлечен к дисциплинарной ответственности. Полное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что прокурор Октябрьского района Алексей Попов возбудил два дела об административных правонарушениях.

«Два должностных лица учреждения здравоохранения по оштрафованы на 5 тыс. рублей и 1 тыс. рублей. Постановления вступили в законную силу», — отметила она.