Снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Пензенской области Медицина

Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией постоянного населения Пензенской области за I квартал 2019 года составил 6,6 на 100 тыс. человек, что на 9,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, всего на территории региона за три месяца выявлено 92 новых случая. Показатель заболеваемости среди всех контингентов составил 6,96 на 100 тыс. человек, что на 7,2% ниже аналогичного периода 2018 года.

Наибольшая заболеваемость ВИЧ-инфекцией по итогам 3 мес. 2019 года зарегистрирована в Колышлейском районе — 14,3 на 100 тыс. населения, Бековском —14,2 и в Лунинском.

Рост показателя с превышением среднеобластного уровня зафиксирован в Пензе, Колышлейском, Сердобском, Лунинском и Городищенском районах.

По распространенности ВИЧ-инфекции лидирует Кузнецк — 917,7 на 100 тыс. жителей, Кузнецкий район — 540,5 и Заречный — 503,4.

Общее количество ВИЧ-инфицированных, проживающих в Пензенской области, с учетом умерших, выбывших и прибывших в область с установленным диагнозом составляет около 3,6 тыс. человек.