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Снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Пензенской области

09:42 | 10.05.2019 | Медицина

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Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией постоянного населения Пензенской области за I квартал 2019 года составил 6,6 на 100 тыс. человек, что на 9,1% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, всего на территории региона за три месяца выявлено 92 новых случая. Показатель заболеваемости среди всех контингентов составил 6,96 на 100 тыс. человек, что на 7,2% ниже аналогичного периода 2018 года.

Наибольшая заболеваемость ВИЧ-инфекцией по итогам 3 мес. 2019 года зарегистрирована в Колышлейском районе — 14,3 на 100 тыс. населения, Бековском —14,2 и в Лунинском.

Рост показателя с превышением среднеобластного уровня зафиксирован в Пензе, Колышлейском, Сердобском, Лунинском и Городищенском районах.

По распространенности ВИЧ-инфекции лидирует Кузнецк — 917,7 на 100 тыс. жителей, Кузнецкий район — 540,5 и Заречный — 503,4.

Общее количество ВИЧ-инфицированных, проживающих в Пензенской области, с учетом умерших, выбывших и прибывших в область с установленным диагнозом составляет около 3,6 тыс. человек.

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