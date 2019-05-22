EN
20:48:27 Среда, 22 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Контракт на реконструкцию двух корпусов детской больницы заключат с фирмой «Пензастройком»

16:39 | 22.05.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Контракт на реконструкцию акушерского и главного корпусов пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с устройством теплого перехода будет заключен с компанией «Пензастройком», возглавляемой Владимиром Савинкиным, которая подала единственную заявку на соответствующий электронный аукцион. Об этом говорится в материалах, размещенных на официальном портале госзакупок.

Контракт на реконструкцию двух корпусов детской больницы заключат с фирмой «Пензастройком». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Аукцион, назначенный на 20 мая, признан несостоявшимся.

Его начальная (максимальная) цена достигала почти 280 млн. рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов.

В роли заказчика выступает ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Предполагается, что работы будут выполняться в два этапа: с даты заключения контракта до 15 февраля 2020 года, а также со 2 марта до 1 декабря 2020 года.

Читайте также

Максим Баженов поделился планами по дальнейшему ремонту областной детской больницы в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» со ссылкой на главврача пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, учреждение вошло в федеральную программу, по которой будет проведена реконструкция акушерского корпуса, освободившегося в связи с переездом подразделения в новый перинатальный центр. Там планируется разместить соматический корпус. Также предполагается обустройство теплого перехода между хирургическим корпусом и бывшим акушерским.

В 2020 году дополнительно намечено произведены ремонт и реконструкцию некоторых подразделений главного корпуса с устройством современного приемно-диагностического отделения.

Всего на реализацию программы предусмотрено более 500 млн. рублей. Эти средства позволят не только получить новые помещения, но и дополнительное оборудование.

Загрузка...
Читайте также
Конкурс в рамках АрМИ-2019 стартует под Пензой 28 мая Александр Гришаев призвал ускорить строительство детской поликлиники в Нижнем Ломове
Пензенская команда победила в чемпионате по служебному двоеборью памяти Владимира Квышко В малосердобинской больнице отработали действия при угрозе террористического акта
Пензенская библиотека представила редкие издания на выставке в честь Екатерины II Годовой доход мэра Пензы Виктора Кувайцева составил около 2,4 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама