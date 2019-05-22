Контракт на реконструкцию двух корпусов детской больницы заключат с фирмой «Пензастройком» Медицина

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Контракт на реконструкцию акушерского и главного корпусов пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с устройством теплого перехода будет заключен с компанией «Пензастройком», возглавляемой Владимиром Савинкиным, которая подала единственную заявку на соответствующий электронный аукцион. Об этом говорится в материалах, размещенных на официальном портале госзакупок.

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Аукцион, назначенный на 20 мая, признан несостоявшимся.

Его начальная (максимальная) цена достигала почти 280 млн. рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов.

В роли заказчика выступает ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Предполагается, что работы будут выполняться в два этапа: с даты заключения контракта до 15 февраля 2020 года, а также со 2 марта до 1 декабря 2020 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» со ссылкой на главврача пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, учреждение вошло в федеральную программу, по которой будет проведена реконструкция акушерского корпуса, освободившегося в связи с переездом подразделения в новый перинатальный центр. Там планируется разместить соматический корпус. Также предполагается обустройство теплого перехода между хирургическим корпусом и бывшим акушерским.

В 2020 году дополнительно намечено произведены ремонт и реконструкцию некоторых подразделений главного корпуса с устройством современного приемно-диагностического отделения.

Всего на реализацию программы предусмотрено более 500 млн. рублей. Эти средства позволят не только получить новые помещения, но и дополнительное оборудование.