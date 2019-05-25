EN
18:55:20 Суббота, 25 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Участниками акции «Знай цифры своего артериального давления» стали свыше 15 тыс. пензенцев

09:06 | 25.05.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Более 15 тыс. человек стали участниками информационно-просветительских мероприятий в рамках акции «Знай цифры своего артериального давления» в Пензенской области.

Участниками акции «Знай цифры своего артериального давления» стали свыше 15 тыс. пензенцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пресс-службы регионального Минздрава, всего было организовано 128 площадок, где жителям проверяли давление, в том числе в офисах Сбербанка, многофункциональных центрах, отделениях «Почты России», торговых центрах, библиотеках и на автовокзалах.

Среди всех обратившихся у 28% были зафиксированы высокие цифры артериального давления. При этом значительная часть обследованных не имеет приверженности к регулярному самоконтролю и приему назначенных лекарственных средств. Еще у 5% высокое давление было выявлено впервые.

Во время акций также проводилось обучение населения методам самоконтроля артериального давления в домашних условиях, определение факторов риска развития гипертонии.

Помимо этого, медицинские работники провели лекции и семинары в школах, колледжах и техникумах, на предприятиях. Слушателей проинформировали об опасности повышенного артериального давления, его осложнениях, ранней диагностике, методах профилактики.

Загрузка...
Читайте также
Пензенцы встретились с детскими писателями Мэр Пензы проверил состояние зоны отдыха на Барковке
Житель Пензы попался в Иссе за рулем скутера в нетрезвом виде На участке около драмтеатра в Пензе уберут мусор и уложат газон
Пензенские артисты передали символ театрального марафона саратовским коллегам В Пензенской области стартовала операция «Дети и транспорт»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама