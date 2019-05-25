Участниками акции «Знай цифры своего артериального давления» стали свыше 15 тыс. пензенцев Медицина

Пенза, 25 мая 2019. PenzaNews. Более 15 тыс. человек стали участниками информационно-просветительских мероприятий в рамках акции «Знай цифры своего артериального давления» в Пензенской области.

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По данным пресс-службы регионального Минздрава, всего было организовано 128 площадок, где жителям проверяли давление, в том числе в офисах Сбербанка, многофункциональных центрах, отделениях «Почты России», торговых центрах, библиотеках и на автовокзалах.

Среди всех обратившихся у 28% были зафиксированы высокие цифры артериального давления. При этом значительная часть обследованных не имеет приверженности к регулярному самоконтролю и приему назначенных лекарственных средств. Еще у 5% высокое давление было выявлено впервые.

Во время акций также проводилось обучение населения методам самоконтроля артериального давления в домашних условиях, определение факторов риска развития гипертонии.

Помимо этого, медицинские работники провели лекции и семинары в школах, колледжах и техникумах, на предприятиях. Слушателей проинформировали об опасности повышенного артериального давления, его осложнениях, ранней диагностике, методах профилактики.