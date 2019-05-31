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В Пензенской области зафиксировано свыше 700 случаев нападения клещей

09:56 | 31.05.2019 | Медицина

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Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. 735 пострадавших от нападения клещей обратились в медицинские учреждения Пензенской области с начала сезона по минувший четверг, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В Пензенской области зафиксировано свыше 700 случаев нападения клещей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, более 240 их них дети до 14 лет.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза лабораторно исследованы 573 клеща, снятых с людей, возбудители инфекции обнаружены в 74, или почти в 13%.

В период с января по апрель диагностированы пять случаев заболевания ИКБ у четверых пензенцев и одного жителя Пачелмского района — все они с длительной инкубацией с сезона 2018 года.

Акарицидными обработками охвачено более 145 га на территории 89 объектов, что больше запланированного.

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