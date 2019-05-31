Начата реконструкция главного корпуса детской больницы в Пензе Медицина

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Реконструкция главного корпуса областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова начата в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в связи с этим специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь детям теперь оказывается в других корпусах — бывшем акушерском и корпусе раннего детства.

В ходе реконструкции главный корпус будет полностью переоборудован под хирургические службы. Туда войдут травмпункт, диагностические службы и реанимация, на первом этаже будет развернуто современное приемно-диагностическое отделение с полной линейкой оборудования для уточнения и верификации диагноза на ранних сроках. Операционный блок расширят и модернизируют.

Будут обустроены одно-, двух- и трехместные палаты с индивидуальными санитарными комнатами и комфортными условиями пребывания для тех, кто ухаживает за ребенком.

Читайте также

Максим Баженов поделился планами по дальнейшему ремонту областной детской больницы в Пензе

Кроме того, в ходе реконструкции в бывшем акушерском корпусе будет размещена соматическая педиатрическая служба. Также свое развитие получит служба реабилитации, для которой поступит современное оборудование.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», контракт на сумму почти 280 млн. рублей на реконструкцию акушерского и главного корпусов пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с устройством теплого перехода должен быть заключен с компанией «Пензастройком». На сайте госзакупок информация о подписании этого документа пока отсутствует.

Предполагается, что работы будут выполняться в два этапа: с даты заключения контракта до 15 февраля 2020 года, а также со 2 марта до 1 декабря 2020 года.