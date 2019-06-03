В горбольнице №6 в Пензе внедрили идентификацию пациентов с помощью браслетов Медицина

Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Пензенская городская клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина стала первым медицинским учреждением региона, где внедрена идентификация отдельных групп пациентов с помощью браслетов трех цветов.

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«Больница приступила к внедрению методических рекомендаций Росздравнадзора по качеству и безопасности медицинской деятельности, куда входит 12 разделов: это и санитарно-эпидемиологическая безопасность, хирургическая безопасность, преемственность и так далее», — сказал главный врач горбольницы №6 Дмитрий Зиновьев журналистам в понедельник, 3 июня.

Он уточнил, что технология идентификации пациентов с помощью браслетов в приемно-диагностическом отделении входит в один из разделов рекомендаций.

«Красный — это пациент, который склонен к падению, чтобы было видно, что если человек вышел в коридор, ему необходимо особое внимание. Желтый браслет — это человек, который имеет лекарственную аллергию и на этом браслете указывается, на какие лекарства. Белый браслет — это неизвестный [пациент]», — пояснил он, отметив, что последний является временным и меняется, как только личность человека установлена.

Дмитрий Зиновьев добавил, что данная работа ведется во всех подразделениях больницы.

«Мы должны предоставить качественную и безопасную услугу, причем персонал должен вкладывать минимум своего действия в информацию о пациенте. Этот браслет видно сразу, поэтому ни медсестра, ни врач никогда не назначат лекарственный препарат, на который, например, у пациента аллергия», — сказал глава медучреждения.

Он отметил, что по окончании внедрения технологии планируется в конце 2019 года получить сертификат Росздравнадзора о безопасности лечебного учреждения.

«Мы надеемся, что пациенты нашей больницы отнесутся к данному мероприятию вполне адекватно, потому что это практически приверженность к тому же самому лечению, которую мы хотим видеть от пациента. Взаимодействие медицинского персонала и пациента в этом направлении приведет к желаемому результату. Если его не будет, результат будет не очень удовлетворительный», — добавил Дмитрий Зиновьев.

Главный врач больницы уточнил, что браслеты активно применяют за рубежом для идентификации пациентов, и выразил надежду, что опыт городской больницы №6 будет распространен на другие учреждения области.

Он добавил, что также в больнице начали использовать так называемую «шкалу оценки интенсивности боли».

По словам Дмитрия Зиновьева, медсестры регулярно показывают пациентам табличку, где сила боли ранжирована от 0 до 10, те оценивают свое состояние, затем данные вносят в историю болезни и корректируют дозировку обезболивающего.