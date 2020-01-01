Для филиала поликлиники №1 в Пензе будет построено новое здание Медицина

Пенза, 4 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел площадку на улице Володарского, 34, где будет построено новое здание для размещения филиала поликлиники №1, переведенного на время в другой корпус из-за неудовлетворительного состояния помещений.

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Там разместится не только педиатрическая служба. В здании также будет организован прием узких специалистов, диагностическое отделение, реабилитационный центр.

В настоящее время выделены средства на разработку проектно-сметной документации. Строительство нового здания для детской поликлиники планируется начать в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, вопрос о закрытии филиала детской поликлиники №1 не рассматривается, структурное подразделение работает в штатном режиме. Оно обслуживает 3 тыс. 931 ребенка, что соответствует четырем педиатрическим участкам. Все специалисты и сотрудники выполняют свои функции на рабочих местах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале 2019 года один из участков филиала детской городской поликлиники №1 на улице Володарского в Пензе был переведен в поликлинику на улице Гоголя из-за дефицита кадров.

Комментируя сложившуюся ситуацию, 19 февраля заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева заверила, что закрывать филиал не планируется, но состояние корпуса 1917 года постройки, где он находится, вызывает опасение.

В связи с этим отделение с 27 мая временно переведен в здание №34 на улице Володарского, где расположена городская поликлиника №2.