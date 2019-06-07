Поступила вакцина для иммунизации постояльцев пензенских домов престарелых Медицина

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Вакцина для иммунизации от пневмококковой инфекции пожилых людей, находящихся в учреждениях социальной защиты стационарного типа, поступила в Пензенскую область.

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Она уже распределена в медицинские организации для проведения вакцинации лиц, подлежащих иммунизации. Прививки будут сделаны пожилым людям в психоневрологических интернатах Грабово, Сосновки и Мокшана, в домах ветеранов и престарелых в Пензе, Белинском, Сердобске, Сурске, Беково и Золотаревке.

Всего иммунизацией будут охвачены 1 тыс. 450 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, иммунизация против пневмококковой инфекции у лиц старшего поколения направлена на предотвращение заболеваемости пневмонией, возможного развития менингита, отитов, поражения сердца и суставов.