Рабочая группа во главе с Лузгиным будет координировать создание ПЭТ/КТ-центра в Пензе Медицина

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин возглавил рабочую группу по реализации меморандума о взаимопонимании по созданию центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ-центра) на условиях государственно-частного партнерства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее состав утвержден распоряжением регионального правительства.

Также от региона в рабочую группу вошли директор ТФОМС Елена Аксенова, министр экономики Сергей Капралов, главврач онкодиспансера Валерий Савельев, заместитель руководителя аппарата – начальник правового управления правительства Сергей Сластных, министр финансов Любовь Финогеева и врио министра здравоохранения Оксана Чижова.

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Кроме того, в состав рабочей группы включены заместитель генерального директора АО «ЛЗОС» Сергей Белоусов, представители АО «Швабе» — начальник отдела стратегического маркетинга Иван Горбачев и заместитель генерального директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин, а также председатель совета директоров АО «Швабе – Медицинская компания» Вадим Некрасов и генеральный директор этого акционерного общества Николай Скринский.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию в Пензе центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ-центра) на условиях государственно-частного партнерства. Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев, глава ООО «Нацпромлизинг» Дмитрий Ерошок и гендиректор АО «Швабе» Алексей Патрикеев.

Стороны договорились объединить усилия для формирования в Пензенской области условий для получения качественной и высокотехнологичной медицинской помощи.