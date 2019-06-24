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Губернатор поручил усилить контроль за обеспечением пензенцев льготными лекарствами

11:56 | 24.06.2019 | Медицина

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить контроль за обеспечением населения льготными лекарственными препаратами, несмотря на то, что регион не вошел в число 30 субъектов РФ, где по результатам проверок Росздравнадзора были выявлены серьезные организационные и логистические недоработки.

Губернатор поручил усилить контроль за обеспечением пензенцев льготными лекарствами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это и смягчение сроков закупок, и неправильное проведение закупок, и неумение управлять товарными запасами. Пензенской области в числе этих регионов нет, но я уверен, что у нас в данной сфере тоже имеют место быть проблемы и недостатки», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 июня.

Иван Белозерцев добавил, что необходимо уделять пристальное внимание каждому обращению граждан по этой теме и устранять недочеты в сфере лекарственного обеспечения.

В связи с этим он поручил изучить нарушения, выявленные ранее в других регионах, и не допустить повторения подобной ситуации в Пензенской области.

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