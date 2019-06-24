Губернатор поручил усилить контроль за обеспечением пензенцев льготными лекарствами Медицина

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить контроль за обеспечением населения льготными лекарственными препаратами, несмотря на то, что регион не вошел в число 30 субъектов РФ, где по результатам проверок Росздравнадзора были выявлены серьезные организационные и логистические недоработки.

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«Это и смягчение сроков закупок, и неправильное проведение закупок, и неумение управлять товарными запасами. Пензенской области в числе этих регионов нет, но я уверен, что у нас в данной сфере тоже имеют место быть проблемы и недостатки», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 июня.

Иван Белозерцев добавил, что необходимо уделять пристальное внимание каждому обращению граждан по этой теме и устранять недочеты в сфере лекарственного обеспечения.

В связи с этим он поручил изучить нарушения, выявленные ранее в других регионах, и не допустить повторения подобной ситуации в Пензенской области.