В Пензенской области предложено в рассрочку оплачивать приобретаемое для врачей жилье Медицина

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил приобретать у застройщиков нереализованные квартиры с отделкой в новостройках для врачей дефицитных специальностей, предусмотрев при этом возможность рассрочки оплаты.

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По его словам, соответствующие условия можно обозначить при проведении закупочных процедур.

«Строительные компании предложили бы нам жилье по областному центру и, может быть, по Пензенской области с таким расчетом, чтобы мы не сразу рассчитывались, […] а например, в течение года, в течение двух лет», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 24 июня.

Как пояснил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, данный вопрос прорабатывается.

«Мы взяли в пилотный проект Нижний Ломов. Там сейчас 30-квартирный дом, так сказать, строится. Неплохо строится — к концу года мы его сдадим», — пояснил он.

Глава регионального ведомства обратил внимание на несколько аспектов реализации программы обеспечения жильем медицинских работников.

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«Во-первых, дефицитные специальности — это небольшая часть, [...] и при предоставлении квартир все равно останется потребность в жилье для врачей. Во-вторых, медицинский персонал идет только на имеющееся жилье. На обещания, что мы для них построим, никого не заманишь», — сказал Александр Гришаев.

Комментируя предложение о рассрочке, министр выразил мнение, что в непростой экономической ситуации застройщик должен знать, сколько квартир у него будет приобретено и в какие сроки они гарантированно будут оплачены.

«3 года — это много. […] Допустим, в этом году вводим, на следующий год в первом полугодии можно с ним рассчитаться», — отметил он.

Подводя итог обсуждению, губернатор поручил ответственным лицам в течение двух недель сформулировать предложения по обеспечению медработников жильем в ближайшие 3–5 лет.