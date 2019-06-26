EN
15:39:38 Среда, 26 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В поликлиники Пензы поступили новые диагностические приборы

09:23 | 26.06.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Новые автоматические рефрактокератометры поступили в пять офтальмологических кабинетов городских поликлиник Пензы.

В поликлиники Пензы поступили новые диагностические приборы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, оборудование закуплено за счет средств обязательного медицинского страхования.

Читайте также

В Пензе начат капремонт хирургического корпуса офтальмологической больницы

«Аппарат помогает в работе практикующего врача-офтальмолога при затруднении в подборе очков у пациентов с астигматизмом. Всего за несколько минут определяются даже минимальные отклонения зрительных характеристик от нормы, возникающие под воздействием различных факторов. При этом не требуется никаких дополнительных средств. Процедура проводится на месте», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при необходимости у пациента в послеоперационный период по поводу глаукомы можно рассчитать целевое давление при подборе гипотензивной терапии.

«Благодаря новому оборудованию можно дать истинную картину качества зрения человека, выявить дальнозоркость, астигматизм и близорукость, а также облегчить работу врача при подборе подходящих очков или контактных линз», — подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что исследование на аппарате проводится пациентам по показаниям — после осмотра офтальмологом.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе на 81-м году жизни скончался тренер по плаванию Вячеслав Пономаренко Мэр Пензы лично проверил ход ремонта дорог на улицах Воронова, Ново-Тамбовской и Вишневой
В пензенском министерстве образования уточнили информацию о результатах ЕГЭ по биологии Житель Пензенской области проведет в колонии три года за поджог сарая из ревности
В Пензенской области определят лучшего психолога уголовно-исполнительной системы Еще шестеро пензенских выпускников получили 100 баллов по итогам ЕГЭ
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама