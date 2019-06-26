В поликлиники Пензы поступили новые диагностические приборы Медицина

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Новые автоматические рефрактокератометры поступили в пять офтальмологических кабинетов городских поликлиник Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, оборудование закуплено за счет средств обязательного медицинского страхования.

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«Аппарат помогает в работе практикующего врача-офтальмолога при затруднении в подборе очков у пациентов с астигматизмом. Всего за несколько минут определяются даже минимальные отклонения зрительных характеристик от нормы, возникающие под воздействием различных факторов. При этом не требуется никаких дополнительных средств. Процедура проводится на месте», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при необходимости у пациента в послеоперационный период по поводу глаукомы можно рассчитать целевое давление при подборе гипотензивной терапии.

«Благодаря новому оборудованию можно дать истинную картину качества зрения человека, выявить дальнозоркость, астигматизм и близорукость, а также облегчить работу врача при подборе подходящих очков или контактных линз», — подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве пояснили, что исследование на аппарате проводится пациентам по показаниям — после осмотра офтальмологом.