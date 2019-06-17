В Пензе начат капремонт хирургического корпуса офтальмологической больницы Медицина

Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Капитальный ремонт хирургического корпуса круглосуточного стационара пензенской областной офтальмологической больницы начат в рамках второго этапа реконструкции учреждения, которая предусматривает его полное обновление. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Планируется провести общестроительные работы, заменить полностью инженерные коммуникации», — пояснили в ведомстве, уточнив, что речь идет об электрике, системах водоснабжения, канализации, отопления, пожарного дымоудаления и других.

В министерстве добавили, что также предусмотрен ремонт кровли и фасада.

«Будет проведена внутренняя перепланировка помещений круглосуточного стационара с оборудованием туалетных комнат в каждой палате», — сказали в Минздраве.

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В пресс-службе напомнили, что в начале 2019 года начала работать обновленная поликлиника, отметив, что реконструкцию стационара намечено завершить в 2020-м.

Согласно данным портала госзаккупок, 11 июня 2019 года ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница» в лице главного врача Рашида Галеева и ООО «ФСК-Строй» в лице генерального директора Галины Семеновой по результатам электронного аукциона заключили контракт на сумму почти 163 млн. рублей.

В его рамках предстоит выполнить комплекс работ по капитальному ремонту больницы на улице Красной, 32. Источником финансирования являются средства регионального бюджета.

Все работы должны быть завершены до 31 августа 2020 года.