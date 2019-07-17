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В Пензе открыта школа активного долголетия для пожилых людей

13:33 | 17.07.2019 | Медицина

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Школа активного долголетия для людей пожилого и старческого возраста, в том числе для пациентов пензенского областного госпиталя ветеранов войн, открыта на базе лечебного учреждения.

В Пензе открыта школа активного долголетия для пожилых людей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, она призвана помочь пожилым людям выстроить правильную организацию питания, приобщить их к занятиям физической культурой, убедить отказаться от вредных привычек, продлить работу когнитивных функций, укрепить статус в обществе.

Для этого будут организованы обучающие семинары по рациональному питанию, здоровому образу жизни, обустройству быта, профилактике падений, тренинги для улучшения памяти.

Кроме того, специалисты проведут практические занятия, где пациентов будут обучать основам физической активности, комплексам упражнений для улучшения балансировки и уменьшения головокружения.

Занятия будут походить на базе госпиталя дважды в неделю — по вторникам и четвергам.

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