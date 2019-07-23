В двух районах Пензенской области медики трудоустроены по программе «Земский фельдшер»
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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Двое участников программы «Земский фельдшер» поступили на работу в ФАПы Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Максим Ильин трудоустроен в селе Старое Демкино Шемышейского района, Рушан Ягудин — в Серп и Молот Пензенского района.
Им предстоит работать с прикрепленным населением — проводить профилактические осмотры и диспансеризацию, иммунизацию, оказывать неотложную медпомощь взрослым и детям, осуществлять патронаж пациентов на дому, выполнять врачебные назначения.
Кроме того, они будут заниматься формированием приверженности здоровому образу жизни, информированием о негативных последствиях вредных привычек, а также о мерах профилактики.
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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в 2019 году по программе «Земский фельдшер» на работу в сельской местности в Пензенской области планируется привлечь в общей сложности 20 специалистов.
Программа «Земский фельдшер» реализуется на территории Пензенской области с 2018 года. Она направлена на привлечение в сельскую местность медицинских работников среднего звена — фельдшеров ФАПов и подстанций скорой медицинской помощи.
По ее условиям, медикам в возрасте до 50 лет единовременно выплачивается по 500 тыс. рублей на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов.
При этом специалист должен отработать в селе не менее 5 лет.