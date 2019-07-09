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Выплату по программе «Земский фельдшер» впервые получил сотрудник скорой помощи

13:00 | 09.07.2019 | Медицина

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Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей по программе «Земский фельдшер» впервые выплачена в Пензенской области сотруднику станции скорой медицинской помощи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Выплату по программе «Земский фельдшер» впервые получил сотрудник скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обладателем выплаты стал специалист, трудоустроившийся в июне 2019 года на подстанцию скорой медицинской помощи ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» в селе Грабово Бессоновского района», — сказали в ведомстве, не назвав фамилию медработника.

В Минздраве добавили, что ожидается перечисление выплаты еще двум специалистам, которые планируют трудоустроиться в подразделения скорой помощи в поселках Сура Никольского района и Чаадаевка Городищенского района.

Пензенская область участвует в программе «Земский фельдшер» с 2018 года. В ее рамках средним медицинским работникам в возрасте до 50 лет при трудоустройстве на фельдшерско-акушерские пункты или подстанции скорой медицинской помощи на селе предоставляется единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей.

Согласно официальным данным, в прошлом году выплаты получили 11 фельдшеров ФАПов, в 2019-м — два человека. Ожидается, что до конца 2019 года выплаты получат еще 18 фельдшеров.

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