Вход в поликлинику на Сухумском проезде в Пензе оборудовали пандусом Медицина

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Капитальный ремонт входной группы с установкой пандуса для маломобильных групп населения завершен в здании поликлиники №2 пензенской районной больницы на Сухумском проезде.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В результате проведенных работ получилось создать полноценные условия, которые позволят обеспечить равный доступ инвалидов, маломобильных групп населения, молодых родителей с колясками, пожилых граждан с трудностями передвижения к медицинской поликлинической помощи, а также полному перечню открытых услуг, предоставляемых населению в условиях поликлиники», — пояснил главный врач пензенской районной больницы Александр Лавров.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, общая стоимость работ составила почти 860 тыс. рублей.

В ближайшее время за счет собственных средств учреждения планируется укладка нового асфальтового покрытия на прилегающей территории.