В Нижнем Ломове увеличат число отделочников при строительстве поликлиники Медицина

Нижний Ломов, 24 июля 2019. PenzaNews. Число отделочников, задействованных при строительстве детской поликлиники в городе Нижнем Ломове Пензенской области, будет увеличено. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Всего на объекте трудятся 60 человек. Строительно-монтажные работы ведутся с опережением календарного плана.

На данный момент установлены окна на первом этаже, на двух уровнях смонтирована внутренняя система вентиляции и инженерные сети, построены внутренние перегородки, выполнена электрическая разводка.

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Подрядная организация приступила к кровельным работам.

Согласно данным портала госзакупок, 11 марта 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Евростандарт» в лице гендиректора Дмитрия Прошкина заключили госконтракт на строительство 3-этажного здания детской поликлиники нижнеломовской межрайонной больницы.

Его цена составила более 90 млн. рублей.

Весь объем работ должен быть выполнен к середине декабря 2019 года.