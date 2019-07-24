В Нижнем Ломове увеличат число отделочников при строительстве поликлиники
Печать
Нижний Ломов, 24 июля 2019. PenzaNews. Число отделочников, задействованных при строительстве детской поликлиники в городе Нижнем Ломове Пензенской области, будет увеличено. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
Фото: Minstroy.pnzreg.ru
Всего на объекте трудятся 60 человек. Строительно-монтажные работы ведутся с опережением календарного плана.
На данный момент установлены окна на первом этаже, на двух уровнях смонтирована внутренняя система вентиляции и инженерные сети, построены внутренние перегородки, выполнена электрическая разводка.
Читайте также
Гришаев доволен темпами строительства детской поликлиники в Нижнем Ломове
Подрядная организация приступила к кровельным работам.
Согласно данным портала госзакупок, 11 марта 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в лице начальника Василия Глаголева и ООО «Евростандарт» в лице гендиректора Дмитрия Прошкина заключили госконтракт на строительство 3-этажного здания детской поликлиники нижнеломовской межрайонной больницы.
Его цена составила более 90 млн. рублей.
Весь объем работ должен быть выполнен к середине декабря 2019 года.