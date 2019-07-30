Пензенские врачи вылечили пенсионера от болезни, которая не встречалась более 20 лет Медицина

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Инфекционисты пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи вылечили пенсионера от столбняка — заболевания, с которым в учреждении столкнулись впервые более чем за 20-летнюю практику.

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Как сообщила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева, в конце мая 77-летний мужчина пошел на рыбалку и случайно наступил ногой на ржавый гвоздь.

«Первые признаки болезни проявились спустя неделю — потливость, слабость, тянущие боли в области раны. Неблагоприятные симптомы нарастали, однако за медицинской помощью мужчина не обращался, самостоятельно обрабатывая рану антисептиками и принимая обезболивающие средства», — пояснила она.

По словам Джамили Курмаевой, когда пенсионер, самочувствие которого продолжало ухудшаться, обратился в районную больницу, у него заподозрили столбняк и госпитализировали в отделение реанимации пензенского центра СВМП.

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«Отмечались судороги всего тела, судорожные сокращения мышц ноги, сильные боли, мужчина не мог принимать пищу. Столбняк мы подтвердили и приняли экстренные меры», — добавила главный внештатный специалист.

Она уточнила, что больной находился в стационаре на лечении больше месяца, пошел на поправку и был выписан в удовлетворительном состоянии с улучшением.

«Столбняк относится к числу наиболее тяжелых инфекционных болезней с очень высокой летальностью, но благодаря широкому охвату населения вакцинацией заболеваемость удалось стабилизировалась. Сегодня это достаточно редкое заболевание», — цитирует Джамилю Курмаеву пресс-служба регионального Минздрава.