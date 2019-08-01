Пензенская делегация ознакомилась с работой онкорадиологического центра в Балашихе Медицина

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин, министр финансов региона Любовь Финогеева и директор ТФОМС Елена Аксенова ознакомилась с работой онкорадиологического центра «ПЭТ-Технолоджи» в Балашихе в ходе однодневного рабочего визита в Подмосковье в четверг, 1 августа.

Фото: Health.pnzreg.ru

По словам Александра Никишина, было решено изучить опыт этого учреждения, чтобы оценить возможность внедрения в Пензе используемых технологий с учетом планируемого строительства новых корпусов областного онкологического диспансера.

«Главным образом нас интересует ПЭТ/КТ, поскольку это самый инновационный метод выявления злокачественных заболеваний, способный диагностировать 65% разновидностей рака. Он соединяет возможности компьютерных технологий и радиологии и помогает обнаружить опухоли размерами менее 1 см, в развитых странах является стандартным обследованием, без которого не приступают к лечению большинства онкологических болезней», — пояснил министр.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, центр «ПЭТ-Технолоджи» в Балашихе является одним из ведущих специализированных лечебных учреждений Московской области.

В нем проводят радиотерапию и радиохирургию, в том числе с использованием современных противоопухолевых препаратов. В центре практикуют высокоточную диагностику опухолей и предопухолевых заболеваний, в том числе магнитно-резонансную, компьютерную, позитронно-эмиссионную и однофотонную эмиссионную компьютерную томографию.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Пензенской области, ООО «Нацпромлизинг» и АО «Швабе» по созданию в Пензе центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ-центра) на условиях государственно-частного партнерства.