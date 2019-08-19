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Жителям Пензы предложат пройти диспансеризацию за день в одной поликлинике

14:38 | 19.08.2019 | Медицина

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Пилотный проект, предусматривающий возможность прохождения первого этапа диспансеризации в одном месте в течение дня, будет запущен на базе поликлиники №3 на улице Светлой в Пензе. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Жителям Пензы предложат пройти диспансеризацию за день в одной поликлинике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы делаем пилотную площадку, [...] чтобы диспансеризация [проходила] в одном месте в один день», — сказала она в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

Оксана Чижова уточнила, что представить пилотный проект планируется в начале сентября.

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Как пояснила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь министерства здравоохранения Пензенской области Татьяна Манухина, поликлиника №3 выбрана в качестве пилотной площадки, поскольку там имеется все диагностическое оборудование, необходимое для первого этапа диспансеризации.

«Обратиться туда сможет любой пациент независимо от места прикрепления», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что для прохождения второго этапа диспансеризации пациент будет направлен к профильным врачам в поликлинику по месту прикрепления в зависимости от выявленных факторов риска.

По словам Татьяны Манухиной, если проект зарекомендует себя положительно, он будет тиражирован — следующей в него, предположительно, войдет городская поликлиника №6 на улице Гагарина.

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