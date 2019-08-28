В Пензенской области прививки от гриппа начнут делать детям в первую учебную неделю Медицина

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Иммунизация детей в возрасте от полугода до 3 лет, воспитанников детсадов и учащихся общеобразовательных школ будет начата в Пензенской области в первую неделю 2019–2020 учебного года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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«В настоящее время идет распределение вакцины в медицинские организации области», — пояснили в ведомстве.

По словам начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Пензенской области Галины Рожковой, в рамках национального календаря профилактических прививок поступила первая партия вакцины «Совигрипп» для иммунизации детей и беременных женщин — свыше 61 тыс. доз, что составляет 41% от плана.

Поступление второй партии ожидается в октябре.

В преддверии эпидсезона в Пензенской области планируется привить не менее 55% населения.