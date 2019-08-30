Приобретено оборудование для пензенского ПЭТ/КТ-центра Медицина

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Оборудование для центра ядерной медицины (ПЭТ/КТ-центр), строительство которого будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства, закуплено и находится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

По последней информации, центр начнет свою работу в 2021 году.

Ход реализации данного проекта обсуждался в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в пятницу, 30 августа. В нем приняли участие губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию в Пензе центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ-центра) на условиях государственно-частного партнерства. Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев, глава ООО «Нацпромлизинг» Дмитрий Ерошок и гендиректор АО «Швабе» Алексей Патрикеев.

Стороны договорились объединить усилия для формирования в Пензенской области условий для получения качественной и высокотехнологичной медицинской помощи.