EN
18:26:49 Пятница, 30 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Приобретено оборудование для пензенского ПЭТ/КТ-центра

14:46 | 30.08.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Оборудование для центра ядерной медицины (ПЭТ/КТ-центр), строительство которого будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства, закуплено и находится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Приобретено оборудование для пензенского ПЭТ/КТ-центра

Фото: Pnzreg.ru

По последней информации, центр начнет свою работу в 2021 году.

Ход реализации данного проекта обсуждался в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в пятницу, 30 августа. В нем приняли участие губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев.

Читайте также

Центр ядерной медицины планируется построить в Пензе в 2020 году

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию в Пензе центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ-центра) на условиях государственно-частного партнерства. Подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев, глава ООО «Нацпромлизинг» Дмитрий Ерошок и гендиректор АО «Швабе» Алексей Патрикеев.

Стороны договорились объединить усилия для формирования в Пензенской области условий для получения качественной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Загрузка...
Читайте также
Лисовол не видит работы участковых уполномоченных полиции в Пензе В Пензе строительство школы на ГПЗ-24 запланировано на 2021 год
В Пензе на расселение аварийного жилья в 2019 году предусмотрено 182 млн. рублей В Пензе при реализации проекта «БКАД» создано более 300 парковочных мест
И.о. гендиректора «Росгосцирка» посетил Пензу с рабочим визитом В Заречном госпитализирован мужчина, избитый тростью
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама