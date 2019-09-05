Пензенский онкодиспансер приобрел УЗИ-аппарат стоимостью более 15 млн. рублей Медицина

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. УЗИ-аппарат экспертного класса стоимостью более 15 млн. рублей поступил в пензенский областной онкологический диспансер.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как пояснила заведующая отделением лучевой диагностики онкодиспансера Татьяна Калентьева, оборудование позволяет выявить весь спектр онкологических заболеваний на ранних стадиях.

«С его помощью мы можем визуализировать объемные новообразования, точно определить размеры опухоли, а также степень распространения в окружающие ткани», — сказала она.

Читайте также

Раскрыт сговор между пензенским онкодиспансером и АО «Фармимэкс»

В свою очередь главный врач онкодиспансера Валерий Савельев отметил, что в 2019 году в радиологическое отделение будут приобретены аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), для проведения брахитерапии и наркозное оборудование.

«В отделения урологии и абдоминальной хирургии будут закуплены эндоскопические стойки для выполнения лапороскопических операций и многое другое», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, всего в 2019 году онкодиспансер закупит новое оборудование на сумму около 400 млн. рублей для реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

За 6 лет реализации данного проекта диспансер получит оборудование почти на 2 млрд. рублей.