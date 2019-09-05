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В Пензенской области утверждена программа развития паллиативной помощи

18:16 | 05.09.2019 | Медицина

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Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Региональная программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи», рассчитанная на 2019–2024 годы, утверждена постановлением правительства Пензенской области.

В Пензенской области утверждена программа развития паллиативной помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее ответственным исполнителем назначено министерство здравоохранения Пензенской области.

Согласно паспорту программы, благодаря ее реализации количество выездных патронажных бригад планируется увеличить с двух в 2019 году до 13-ти в 2024.

Среди других задач — увеличение числа пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства или фактического пребывания; а также числа сотрудников, занятых в медорганизациях, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь.

Ожидается, что расходы на паллиативную помощь в Пензенской области в ближайшие годы будут увеличены.

В 2019 году на эти цели планируется направить свыше 307 млн. рублей: 254 млн. рублей — из регионального бюджета; 53 млн. рублей — из федерального.

В 2020 году расходы, предположительно, составят более 365 млн. рублей — 312 млн. и 53 млн. рублей из областного и федерального бюджетов соответственно; в 2021 сумма достигнет почти 378 млн. рублей — 325 млн. и 53 млн. рублей.

По официальной информации, в первом полугодии 2019 года в стационарных условиях на 376 паллиативных койках и койках сестринского ухода помощь получили 3 тыс. 625 пациентов, в амбулаторных условиях — 1 тыс. 219 человек, в том числе 1 тыс. 48 лиц старше трудоспособного возраста.

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