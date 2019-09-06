Семь машин скорой помощи передано в районы Пензенской области Медицина

Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил ключи от семи автомобилей «УАЗ» сотрудникам подстанций скорой медицинской помощи, работающим в районах, в ходе торжественной церемонии в пятницу, 6 сентября.

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По одной машине получили учреждения здравоохранения Городищенского, Каменского, Кузнецкого, Нижнеломовского, Пензенского, Сердобского и Спасского районов.

Они приобретены за счет средств федерального бюджета для обновления автопарка подстанций скорой помощи.

По данным департамента информационной политики и СМИ региона, до конца 2019 года в Пензенскую область запланирована поставка еще 20 транспортных средств для медработников — 13 автомобилей «ГАЗ» и семи машин «Ford».