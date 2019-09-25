Глава «Совета матерей» поделится знаниями с беременными жительницами Пензы
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Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Педиатр, основатель АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей», председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая проведет занятие для беременных жительниц Пензы на базе перинатального центра в предстоящую пятницу, 27 сентября.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Мероприятие организовано в рамках всероссийской научно-практической педиатрической конференции «Осенние Филатовские чтения. Важные вопросы детского здоровья».
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Ожидается, что Татьяна Буцкая обсудит с присутствующими вопросы, касающиеся выплат, пособий и льгот. Отдельный блок будет посвящен правильному питанию матери и ребенка, а также вегетарианству.
Кроме того, речь пойдет о психологической подготовке к родам и о том, за сколько дней или часов нужно ехать в медицинское учреждение.
Также специалист даст полезные советы для тех, кому предстоят естественные роды.
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.