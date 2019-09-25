EN
16:47:11 Среда, 25 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава «Совета матерей» поделится знаниями с беременными жительницами Пензы

13:03 | 25.09.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Педиатр, основатель АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей», председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая проведет занятие для беременных жительниц Пензы на базе перинатального центра в предстоящую пятницу, 27 сентября.

Глава «Совета матерей» поделится знаниями с беременными жительницами Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие организовано в рамках всероссийской научно-практической педиатрической конференции «Осенние Филатовские чтения. Важные вопросы детского здоровья».

Читайте также

Всероссийская конференция в Пензе по вопросам педиатрии объединит более 700 специалистов

Ожидается, что Татьяна Буцкая обсудит с присутствующими вопросы, касающиеся выплат, пособий и льгот. Отдельный блок будет посвящен правильному питанию матери и ребенка, а также вегетарианству.

Кроме того, речь пойдет о психологической подготовке к родам и о том, за сколько дней или часов нужно ехать в медицинское учреждение.

Также специалист даст полезные советы для тех, кому предстоят естественные роды.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области более 123 тыс. детей охвачены программами допобразования Стела на въезде в Кузнецк дополнена подковой и короной
Пензенский митрополит в день своего рождения совершил литургию в Воскресенском храме Жительница Пензы лишилась 13 тыс. рублей после сообщения об одобрении кредита
Житель Сочи задержан по подозрению в мошенничестве в Кузнецке Педагог-психолог из Заречного представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement