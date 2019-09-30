Бывший главврач камешкирской больницы Павел Пискаев скончался на 60-м году жизни Медицина

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Бывший главный врач камешкирской районной больницы Пензенской области Павел Пискаев скончался на 60-м году жизни.

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Представители Минздрава Пензенской области и медицинской общественности региона выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Церемония прощания с Павлом Пискаевым пройдет в Русском Камешкире в понедельник, 30 сентября, в 12.00.

Пискаев Павел Петрович родился 8 марта 1960 года.

В 1984 году после окончания Рязанского медицинского университета имени И.П. Павлова вернулся в Русский Камешкир, где возглавил районную санэпидемстанцию.

В 1996 году был назначен главным врачом камешкирской районной больницы, которой руководил более 20 лет. Под его руководством были построены административное здание и лабораторный корпус, проведен капитальный ремонт поликлиники и терапевтического отделений.

Являлся отличником здравоохранения.