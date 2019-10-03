Приговор зареченскому хирургу оставлен без изменения Медицина

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым хирург ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №59 ФМБА России» Александр Мясников из Заречного Пензенской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», но освобожден от назначенного наказания в виде 1,5 лет ограничения свободы в связи с истечением срока давности уголовного преследования, вступил в законную силу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, врач до последнего настаивал на недоказанности его вины в смерти пациента, в связи с чем подал апелляционную жалобу на приговор.

«Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора и мнением супруги умершего приговор оставлен без изменения, а жалоба врача — без удовлетворения», — пояснили в надзорном ведомстве.

Читайте также

В Заречном хирург осужден за смерть пациента

Согласно материалам уголовного дела, врач проявил преступную небрежность по отношению к пациенту, поступившему в хирургическое отделение стационара в Заречном Пензенской области 8 ноября 2016 года, и не организовал его полноценное обследование, в связи с чем ненадлежащим образом подготовился к операции.

11 ноября во время оперативного вмешательства хирург не выявил все осложнения и неверно выбрал тактику ведения пациента.

Затем, несмотря на клиническую картину, свидетельствующую о несостоятельности ранее проведенных манипуляций, а также о прогрессивно нарастающей отрицательной динамике течения заболевания, врач своевременно не инициировал повторную операцию, хотя соответствующие показания возникли утром 12 ноября, а 13-го числа они были абсолютными. Неверная тактика первой операции и отсроченная вторая, которая в итоге была проведена лишь 17 ноября, привели к ухудшению состояния пациента, а через несколько дней — и к его смерти.

Приговором Зареченского городского суда от 1 августа 2019 года хирург был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. В связи с истечением срока давности уголовного преследования он освобожден от него.