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Пензенский губернатор объявил выговор министру здравоохранения

12:40 | 07.10.2019 | Медицина

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Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил выговор министру здравоохранения региона Александру Никишину за неисполнение поручения о личном участии во встречах главных врачей больниц с населением.

Пензенский губернатор объявил выговор министру здравоохранения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 7 октября, глава региона напомнил, что 23 сентября поставил задачу, чтобы главврачи отчитались о проделанной работе перед жителями, а представители областного Минздрава, в том числе министр, присутствовали бы при этом.

Иван Белозерцев поинтересовался у руководителя ведомства, как организована данная работа, кто уже провел встречи с гражданами и какие замечания поступили от населения.

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«Встречи проводятся. По количеству я не могу сейчас сказать», — пояснил Александр Никишин.

После этого губернатор спросил, посетил ли министр за прошедшие две недели такие собрания.

«Пока еще не удалось», — сказал глава Минздрава Пензенской области.

Такой ответ вызвал недовольство Ивана Белозерцева.

«Выговор Никишину — первый в должности министра. С таким подходом мы с Вами далеко не уйдем», — подчеркнул губернатор.

По его словам, руководитель министерства обязан участвовать в подобных встречах, прислушиваться к мнению пациентов и «быть на стороне населения, не на стороне главного врача».

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