Пензенская область названа в числе регионов, рискующих не построить ФАПы в срок Медицина

Москва, 14 октября 2019. PenzaNews. Риск срыва сроков строительства ФАПов в населенных пунктах с численностью от 100 до 200 человек имеется в десяти регионах России, в том числе в Пензенской области. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова.

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«На сегодняшний день существуют риски по реализации отдельных мероприятий федерального проекта по первичной медико-санитарной помощи. Так, в проекте по строительству и замене фельдшерско-акушерских пунктов участвует в целом 60 субъектов, и в 53 субъектах Российской Федерации, а это свыше 88%, отмечено отклонение от сроков достижения результатов. Наиболее высокие риски имеются в десяти субъектах: Республика Бурятия, Удмуртская Республика, Архангельская область, Владимирская область, Нижегородская область, Пензенская область, Рязанская область, Сахалинская область, Тульская и Челябинская области», — сказала она в ходе заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам в подмосковных Горках в понедельник, 14 октября.

Наталья Хорова пояснила, что основной причиной является длительность процедуры заключения соглашений по предоставлению муниципалитетами земельных участков.

«В отдельных регионах, таких как Рязанская область, земельные участки передавались наоборот из федеральной собственности. Эта процедура также заняла длительное время. И в отдельных субъектах это все-таки недобросовестность подрядчиков, которые выходили на торги», — цитирует заместителя министра пресс-служба правительства страны.