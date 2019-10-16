В Пензенской области оказана высокотехнологичная медпомощь на 1 млрд. рублей Медицина

Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Учреждения здравоохранения Пензенской области оказали высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) на сумму более 1 млрд. рублей в рамках программы обязательного медстрахования (ОМС) за девять месяцев 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ТФОМС.

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По данным фонда, ее получили 5 тыс. 876 человек.

Больше всего операций с применением высоких технологий проведено в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ), где прошли лечение 2 тыс. 287 пациентов. 1 тыс. 534 человека получили ВМП в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко, 1 тыс. 490 — в онкологическом диспансере.

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По территориальной программе ОМС застрахованным гражданам оказана помощь по профилям «Сердечно-сосудистая хирургия», «Травматология и ортопедия», «Урология», «Эндокринология», «Онкология» и другим.

Некоторым жителям Пензенской области сделаны операции с использованием высоких технологий за пределами региона. Такой возможностью по полису ОМС воспользовались 1 тыс. 972 человека. При этом стоимость лечения превысила 313 млн. рублей.

По информации ТФОМС, объемы высокотехнологичной медицинской помощи по сравнению с 2018 годом увеличились с 6 тыс. 816 случаев до 8 тыс. 90, а финансовое обеспечение ВМП выросло почти на 292 млн. рублей.