В Пензе откладывается начало строительства диагностического корпуса онкодиспансера Медицина

Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Строительство лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера, которое планировалось начать в 2019 году за счет средств регионального бюджета, откладывается.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания комитета Законодательного собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике, состоявшегося во вторник, 8 октября, вице-спикер Сергей Егоров поинтересовался, по какой причине это происходит.

«А почему мы снимаем деньги со строительства диагностического центра [онкодиспансера]?» — спросил он у министра финансов Пензенской области Любови Финогеевой в связи с предлагаемыми изменениями в бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

Сергей Егоров добавил, что планы по развитию онкологической службы обсуждаются давно.

«Мы об этом онкологическим диспансере уже говорили не первый раз, правильно? О необходимости строительства [новых корпусов] и создания инфраструктуры. Выделяли деньги, а теперь мы говорим, что деньги осваивать не можем», — констатировал он.

В свою очередь Любовь Финогеева пояснила, что к настоящему времени подготовлена проектно-сметная документация (ПСД), которая прошла экспертизу, но заложенные на 2019 год за оставшееся до его окончания время израсходованы не будут.

В продолжение темы Сергей Егоров отметил, что «онкология находится на особом контроле», а решение проблем в этой сфере является одной из задач национального проекта «Здравоохранения».

Как сообщил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, нацпроектом предусмотрено только приобретение оборудования для действующего онкодиспансера, но не строительство новых корпусов в 2019–2020 годах, однако губернатор Иван Белозерцев поставил соответствующую задачу.

«Была проведена большая работа губернатором, и было заявлено, что если ПСД будет, мы возможно при определенных условиях выделим [деньги]», — сказал он.

Николай Симонов добавил, что по этой причине «бежали бегом» и проектно-сметную документацию сделали, в связи с чем «вопрос не снимается точно так же, как и со школой в «Спутнике».

«ПСД — это первый лотерейный билет, который иметь надо на руках и дальше биться за этот вопрос», — отметил он.

Читайте также

Белозерцев раскрыл некоторые детали встречи с Путиным

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова обратила внимание на то, что в Москве не стали бы рассматривать заявку региона без наличия проектно-сметной документации и предусмотренного субъектом федерации софинансирования.

Она выразила надежду на то, что проект строительства лабораторно-диагностического корпуса будет поддержан на федеральном уровне в 2020 году.

В декабре 2018 года Владимир Стрючков, занимавший на тот момент пост министра здравоохранения Пензенской области, сообщил, что в 2019-м регион не получит финансирование из федерального бюджета на строительство лабораторно-диагностического корпуса онкологического диспансера, которое оценивается более чем в 700 млн. рублей.

Вместе с тем он заявил, что возведение корпуса будет начато в 2019 году за счет средств бюджета региона — на эти цели заложено около 60 млн. рублей.