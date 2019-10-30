В Александровке возведен модульный ФАП Медицина

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Специалисты компании «К-Модуль» выполнили монтаж модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта в селе Александровка Городищенского района Пензенской области, в котором проживают 147 человек, в том числе 24 ребенка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главврач городищенской районной больницы Алексей Каргин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, новый ФАП размещен неподалеку от действующего здания здравпункта, которое находится в полуаварийном состоянии.

«Он еще не запущен», — сказал собеседник агентства, уточнив, что основная часть работ уже выполнена.

Алексей Каргин пояснил, что в фельдшерско-акушерском пункте предусмотрены кабинет врача, процедурная, комната хранения лекарств и санузел, при этом ФАП адаптирован для маломобильных групп населения.

«Новое помещение, которое соответствует абсолютно всем стандартам оказания медицинской помощи», — отметил главврач городищенской районной больницы.

Он добавил, что 31 октября объект планирует посетить министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

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«Мы оценим степень готовности, определим дальнейшие работы, и, я думаю, в течение недели-полутора он будет готов полностью даже с обустройством прилегающей территории, которое лежит на местной администрации», — предположил Алексей Каргин.

Главврач сообщил, что в новом ФАПе будет вести прием фельдшер, который перейдет из старого здания, при этом планируется также организовывать работу мобильных бригад, привозить в село узких специалистов и обеспечивать возможность прохождения обследований, например, УЗИ.

Комментируя качество работ по монтажу модульного ФАПа, Алексей Каргин напомнил, что ранее пришлось расторгнуть контракт с поставщиком, к которому возникли претензии, после чего вновь были проведены электронные аукционы — в них победила компания «К-Модуль» из Ковровского района Владимирской области.

«Прежде чем начинать [повторно] разыгрывать аукционы, [...] мы объездили все заводы Поволжья, которые занимаются этим, ознакомились с каждым и тогда еще отметили, что этот «К-Модуль», Ковров, на уровень по качеству выше других», — констатировал собеседник агентства.