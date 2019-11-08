EN
11:58:57 Пятница, 8 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Праздник первых побед» пройдет в Пензе в преддверии Международного дня недоношенных детей

11:43 | 08.11.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Мероприятие под названием «Праздник первых побед» пройдет в перинатальном центре Пензы в преддверии Международного дня недоношенных детей.

«Праздник первых побед» пройдет в Пензе в преддверии Международного дня недоношенных детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В четверг, 14 ноября, в учреждение приглашены дети, появившиеся на свет раньше срока, а также их родители.

Артисты театра юного зрители и творческие коллективы центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского подготовят для гостей мероприятия театрализованное представление.

Также намечено организовать фотовыставку недоношенных детей.

В ходе официальной части состоится чествование специалистов, занимающихся выхаживанием младенцев, и представителей общественных организаций, оказывающих помощь в уходе.

В завершение мероприятия в небо будут выпущены 100 белых шаров, символизирующих недоношенных детей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Загрузка...
Читайте также
В Нижнем Ломове для медработников приобретено семь квартир в строящемся доме Наталья Канцерова проведет личный прием граждан в Пензе
Полиция разыскивает подозреваемого с татуировкой в виде смерти с косой «Дизель» в Пензе разгромил «Хумо» из Ташкента со счетом 7:1
В пензенском Заксобрании пройдет цикл выставок «Великая история великой страны» В Пензе открыта выставка документов «Русские оружейники»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама