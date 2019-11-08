«Праздник первых побед» пройдет в Пензе в преддверии Международного дня недоношенных детей Медицина

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Мероприятие под названием «Праздник первых побед» пройдет в перинатальном центре Пензы в преддверии Международного дня недоношенных детей.

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В четверг, 14 ноября, в учреждение приглашены дети, появившиеся на свет раньше срока, а также их родители.

Артисты театра юного зрители и творческие коллективы центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского подготовят для гостей мероприятия театрализованное представление.

Также намечено организовать фотовыставку недоношенных детей.

В ходе официальной части состоится чествование специалистов, занимающихся выхаживанием младенцев, и представителей общественных организаций, оказывающих помощь в уходе.

В завершение мероприятия в небо будут выпущены 100 белых шаров, символизирующих недоношенных детей, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.