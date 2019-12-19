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В Пензенскую область поступило 20 новых машин скорой помощи

12:07 | 19.12.2019 | Медицина

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Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. 20 новых машин скорой помощи доставлено в Пензенскую область.

В Пензенскую область поступило 20 новых машин скорой помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Семь из них — реанимобили, которые будут использоваться в Пензе, а также поступят в кузнецкую, каменскую, нижнеломовскую и сердобскую межрайонные больницы.

Губернатор Иван Белозерцев, вручая бригадам ключи от транспорта, сообщил, что в 2019 году на покупку техники для службы скорой помощи направлено примерно 50 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

«Сегодня Пензенская область укомплектована автомобилями скорой помощи с запасом», — сказал он, добавив, что машины планируется приобретать и дальше.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, реализация программы по обновлению автопарка скорой помощи стартовала в регионе в 2016 году.

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