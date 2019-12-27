Базылев призвал заняться реанимациями и отремонтировать простаивающее медоборудование Медицина

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Главврач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук Владлен Базылев призвал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обратить внимание на состояние отделений реанимации в районных больницах и проблемы, связанные с приобретением для учреждений здравоохранения дорогостоящего оборудования, которое впоследствии нередко простаивает из-за отсутствия денег на ремонт и на покупку расходных материалов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, два года назад он посетил ряд центральных районных больниц и увидел удручающую картину.

«Я не думаю, что ситуация сильно поменялась. Больше всего мне не понравилось состояние реанимационных отделений. [...] Что я видел — у меня волосы шевелились. Первое — ни одно реанимационное отделение по СанПиН не проходит. Можно прийти и закрыть его, реальность такова. По площадям не проходит, по оснащению не проходит», — пояснил Владлен Базылев в ходе встречи Ивана Белозерцева со своими советниками на общественных началах, которая состоялась в губернаторском доме Пензы в пятницу, 27 декабря.

Он отметил, что «люди умирают в реанимациях, не в терапевтических отделениях», поэтому данные помещения необходимо привести в порядок.

Владлен Базылев добавил также, что зачастую нет возможности использовать при лечении современное дорогостоящее оборудование, хотя оно имеется в больнице.

«Если вы ставите в районные больницы экспертного класса оборудование, там стоимость расходников на порядок выше. [...] Денег на ремонт, на обслуживание не выделяется. Это нужно прямо взять и посчитать. Не покупать новое, а просто взять и нормально его отремонтировать, такую программу ввести», — предложил главврач ФЦССХ.

Кроме того, он поднял тему, касающуюся порядков оказания медицинской помощи, которым должны следовать учреждения на местах.

«Вторая проблема, которая мне видится, [...] создание ПСО [первичного сосудистого отделения] так называемого, когда взяли инсультных больных и больных с инфарктами, объединили вместе, положили на неизвестно какие койки. Я не понимаю, что это такое. По-хорошему, такие больные должны лежать на реанимационных койках. Только один специалист знает, инсульт это или кардиология. Это врач-реаниматолог. А сейчас происходит колоссальная такая проблема, мягко говоря», — сказал Владлен Базылев, уточнив, что в итоге страдает качество оказания медицинской помощи.

Он выступил с инициативой в порядке эксперимента убрать ПСО в одной из больниц и передать соответствующие койко-места под реанимацию, а спустя время проанализировать эффект.

Главврач кардиоцентра выразил мнение, что иногда следует нарушать правила, если они противоречат здравому смыслу.

Иван Белозерцев поддержал его в этом.

«Я готов нарушать в интересах людей», — заявил губернатор.

Читайте также

Кардиоцентр и «МедИнж» фактически создали клинико-технологический кластер — Базылев

Продолжая рассуждать о проблемах современной медицины, Владлен Базылев указал на длительный период, который уходит на то, чтобы пациент из областной больницы попал в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

«Молодой пациент с острым коронарным синдромом, его полечили. Вроде бы он не инфарктный. С болевым синдромом он полежал, ему 45 лет. Знаете, сколько он «двигается» от областной больницы до меня? Три месяца. [...] Мы засекали. Невозможно ничего сделать. [...] А он должен сразу попасть», — пояснил сердечно-сосудистый хирург.

На это Иван Белозерцев заметил, что в общении с ним чиновники и главные врачи «высказывают другую точку зрения».

В связи с этим глава региона предложил после Нового года собрать представителей профессионального сообщества, чтобы обсудить проблемные вопросы.

В ходе дальнейшего разговора также была затронута тема охвата населения диспансеризацией, который на деле иногда оказывается завышен.

Когда Владлен Базылев назвал эту работу «профанацией», Иван Белозерцев подчеркнул, что «делают это врачи». Тогда руководитель ФЦССХ попытался объяснить, что их на это толкает, но губернатор не дал ему договорить.

«Слушайте, это Вы расскажете отдельно, потому что у меня сейчас через 5 минут награды, которые я должен вручить. [...] Я знаю, Вы любите рассказать, и правильно делаете. И мы с Вами это обсудим», — пообещал глава региона.