В башмаковской больнице обустроена открытая регистратура Медицина

Башмаково, 10 января 2020. PenzaNews. Открытая регистратура, обустроенная в районной больнице на территории рабочего поселка Башмаково Пензенской области, помогла убрать барьер, который ранее возникал между посетителями и работниками. Такое мнение выразила главный врач учреждения Ольга Хрянина, комментируя переформатирование работы регистратуры, проведенное в преддверии Нового года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Более комфортными стали условия ожидания пациентами своей очереди на прием к врачам-специалистам. Технология «Бережливая поликлиника» подразумевает также разведение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу», — добавила она.

Ольга Хрянина добавила, что «положительный результат уже заметен».

В свою очередь начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Пензенской области Наталья Тюгаева уточнила, что открытая регистратура в Башмаково стала 20-й, организованной в регионе в 2018–2019 годах в ходе реализации проекта «Бережливая поликлиника».

«В 2020 году еще четыре медицинские организации перейдут на новую систему работы регистратуры», — цитирует Наталью Тюгаеву пресс-служба министерства здравоохранения региона.