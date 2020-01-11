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В Пензе посетителям киносеанса измерят давление и уровень холестерина в крови

11:02 | 11.01.2020 | Медицина

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Пенза, 11 января 2020. PenzaNews. Посетители киносеанса, который будет организован в центре русской хоровой и вокальной культуры Пензы в предстоящий понедельник, 13 января, станут участниками профилактического мероприятия «Марафон здоровья», благодаря чему узнают уровень своего артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, ее насыщения кислородом, а также индекс массы тела.

В Пензе посетителям киносеанса измерят давление и уровень холестерина в крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Доказано, что хорошее кино способно оказывать положительное воздействие на наше настроение и эмоциональное состояние. Приглашаем всех желающих проверить состояние своего здоровья и получить массу эмоций от культурного досуга», — отметила главный врач пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, в этот день посетителям центра будет показан фильм «Жестокий романс», а также перед ними выступит хор «Надежда». Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00.

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