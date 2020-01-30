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Посещать массовые мероприятия в период подъема заболеваемости ОРВИ нежелательно — Чижова

17:07 | 30.01.2020 | Медицина

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Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Посещение массовых мероприятий в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, который наблюдается в Пензенской области, является нежелательным. Такое мнение выразила первый заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

Посещать массовые мероприятия в период подъема заболеваемости ОРВИ нежелательно — Чижова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это обычная ситуация, которая у нас бывает каждый год, когда у нас в январе идет повышенная заболеваемость ОРВИ и гриппом. [...] Сейчас в этот период, конечно, нежелательно посещать какие-то мероприятия, где большое скопление населения идет», — сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящим матчам чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути», которые перенесены в Пензу из Китая в связи с распространением в КНР коронавирусной инфекции.

Она отметила, что эта рекомендация никак не связана непосредственно с коронавирусом, так как данная инфекция в России пока не выявлена.

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С этим согласился заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александр Крымов сообщил, что официально подтверждены случаи завоза нового коронавируса в 15 стран.

«К нашему счастью, в Российской Федерации данной ситуации нет», — подчеркнул он.

По словам Александра Крымова, в текущем сезоне были приняты беспрецедентные меры по вакцинации населения от гриппа, которой охвачено около 58% населения региона, и на сегодняшний день уровень заболеваемости РВИ находится ниже эпидпорога во всех возрастных группах.

Вместе с тем он обратил внимание на меры предосторожности.

«Минимизировать проведение всевозможных массовых соревнований и так далее, и так далее. [...] Меньше посещать больниц», — сказал он, добавив, что при ухудшении самочувствия необходимо вызывать врача на дом или обращаться в скорую помощь.

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