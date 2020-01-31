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В Пензенской области 3 февраля стартует месячник по борьбе с раком

09:43 | 31.01.2020 | Медицина

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Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Месячник по борьбе с онкологическими заболеваниями стартует в Пензенской области в понедельник, 3 февраля.

В Пензенской области 3 февраля стартует месячник по борьбе с раком. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, основная задача — познакомить жителей с тревожными симптомами, привить онконастороженность и обратить внимание на необходимость регулярного прохождения диспансеризации.

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«Во всех муниципальных образованиях Пензенской области пройдут просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности граждан в вопросах профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований. Мероприятия затронут разные возрастные группы», — пояснили в ведомстве, добавив, что они будут организованы в трудовых коллективах, образовательных организациях и местах с массовым пребыванием людей.

В пресс-службе уточнили, что стартует месячник в центре русской хоровой и вокальной культуры на улице Кирова, где жителей будут консультировать специалисты по медицинской профилактике, онколог и дерматолог.

«В 11.00 главный внештатный онколог министерства здравоохранения Пензенской области Евгений Синев проведет обучающий лекторий, в ходе которого расскажет, как снизить риск развития рака, какие симптомы характерны для опухолей различных локализаций и какие скрининговые обследования позволяют выявить заболевание на ранней стадии», — отметили в Минздраве.

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