В пензенском Минздраве опровергли информацию о госпитализации хоккеиста китайского клуба Медицина

Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Распространяемая в соцсетях информация о госпитализации хоккеиста китайской команды не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство здравоохранения Пензенской области опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, по поводу госпитализации игрока китайской хоккейной команды. В настоящее время ни у одного хоккеиста не зарегистрировано симптомов коронавирусной инфекции», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что за членами китайского клуба установлено ежедневное медицинское наблюдение, которое будет осуществляться в течение всего пребывания команды на территории региона.