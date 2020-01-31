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В пензенском Минздраве опровергли информацию о госпитализации хоккеиста китайского клуба

13:44 | 31.01.2020 | Медицина

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Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Распространяемая в соцсетях информация о госпитализации хоккеиста китайской команды не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В пензенском Минздраве опровергли информацию о госпитализации хоккеиста китайского клуба. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство здравоохранения Пензенской области опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, по поводу госпитализации игрока китайской хоккейной команды. В настоящее время ни у одного хоккеиста не зарегистрировано симптомов коронавирусной инфекции», — говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что за членами китайского клуба установлено ежедневное медицинское наблюдение, которое будет осуществляться в течение всего пребывания команды на территории региона.

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